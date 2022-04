FC Barcelone : Joan Laporta a rencontré le nouveau Lionel Messi

Une "pulga" peut en cacher une autre. Orphelin de Lionel Messi depuis sa prolongation avortée et son départ au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a perdu son joyau, qu'il avait aidé durant toute sa jeunesse en soutenant financièrement ses problèmes de croissance. Et le capitaine argentin pourrait ne pas être le seul avec ce destin. Breno, jeune milieu de terrain offensif de l'équipe U17 de Gremio, a suivi un processus de croissance similaire à celui entrepris par Lionel Messi dans son enfance pour gagner 20 centimètres de plus en un an.

Breno, qui va bientôt avoir 17 ans, a commencé son traitement à l'âge de 15 ans, en recevant des injections quotidiennes d'une hormone de croissance, qui l'a aidé à passer de 1,48 m à 1,65 m. Le même hormone polypeptidique que prenait le buteur du PSG dans sa jeunesse. Et pour continuer la belle histoire, le manager du joueur s'est déjà rendu à Barcelone pour une rencontre avec le président Joan Laporta, accompagné de Deco, ancien joueur du club, comme l'a révélé Globoesporte. Reste à savoir si nous verrons prochainement Breno au Barça, avec le numéro dix sur le maillot.