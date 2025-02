Lens : Przemysław Frankowski file à Galatasaray

Le RC Lens continue de se séparer de ses meilleurs éléments. Après Khusanov et Danso, les Nordistes ont perdu un autre taulier. C’est désormais officiel. Comme cela était annoncé, le RC Lens se sépare de son joueur polonais Przemysław Frankowski. Le milieu de terrain est prêté (payé 1 M€) à Galatasaray avec une option d’achat de 7 M€. Au total, Frankowski va donc rapporter 8 M€ aux Sang et Or. C’est le club turc qui vient de l’annoncer.

La suite après cette publicité

«Un accord a été trouvé avec le footballeur professionnel Przemysław Adam Frankowski et son club le RC Lens sur le transfert temporaire du joueur pour le reste de la saison 2024-2025, avec une option d’achat conditionnelle. En conséquence, une indemnité de transfert provisoire de 1 000 000 euros net sera versée au club du footballeur. Le joueur recevra une somme nette garantie de 900 000 euros pour la saison de football 2024-2025. En outre, l’option d’achat conditionnelle du footballeur s’élève à 7 000 000 euros. Si l’option d’achat conditionnelle est utilisée, le contrat du joueur sera valable jusqu’à la fin de la saison 2027-2028 et les frais garantis suivants seront payés :

- 1 700 000 euros pour la saison 2025-2026,

- 1 700 000 euros pour la saison 2026-2027,

- 1 700 000 euros pour la saison 2027-2028.»

La suite après cette publicité

Encore un départ à Lens

Arrivé à Lens en 2021 en provenance de MLS et de Chicago, Frankowski ne voulait plus évoluer sous le maillot des Sang et Or. Comme nous vous l’avons révélé plus tôt dans la journée, l’international polonais (47 sélections, 3 buts) forçait son départ en Turquie, où le mercato est encore ouvert. Sollicité par Galatasaray, Frankowski n’a pas hésité à répondre favorablement aux Stambouliotes.

En trois saisons et demie à Lens, Przemysław Frankowski a marqué 20 buts et délivré 14 passes décisives en 141 apparitions. Avec ce départ, Lens va donc récupérer un chèque de 8 M€. Reste maintenant à savoir comment Will Still et les supporters nordistes réagiront avec ce nouveau départ majeur en plein milieu de la saison.