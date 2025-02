RC Lens : Przemysław Frankowski force son départ au Galatasaray !

La fin du mercato hivernal a été mouvementée du côté du RC Lens. Si le départ de Kodir Khusanov était prévu pour renflouer les caisses, celui de Kevin Danso à Tottenham l’était beaucoup moins. Fort heureusement, Diego Lopez et Pierre Dréossi avaient pu anticiper pour remplacer le roc défensif autrichien, parti tenter sa chance en Premier League.

Will Still, pas forcément heureux de cette situation, disposait malgré tout d’une équipe alliant expérience et jeunesse afin de figurer au mieux dans cette saison de transition. Oui, mais voilà, c’était sans compter sur le Galatasaray qui s’est mis en tête de récupérer Przemysław Frankowski, attaquant le club nordiste après la fin du mercato hivernal (qui reste ouvert jusqu’à mardi 11 février en Turquie). Si Lens a refusé une première offre du club stambouliote, la direction artésienne s’est heurtée à la volonté du joueur de rejoindre le Galatasaray.

Przemysław Frankowski part au bras de fer avec le RC Lens

Ce dernier, qui a refusé de jouer contre Nice, ne veut désormais plus s’entraîner avec son équipe. Ses motivations sont claires, difficile pour lui de refuser de rejoindre un club qui joue les premiers rôles de Super Lig et qui lui offre un contrat jusqu’en juin 2028 assorti d’un salaire de plus de 2,5 M€ net par an. Tentant pour un joueur qui touche 1,5 M€ brut par an à Lens.

Dès lors, et à la vue de l’inflexibilité de l’international polonais, le RC Lens, qui par l’intermédiaire de Will Still avait affirmé encore ce week-end que Frankowski ne partirait pas, doit désormais se rendre à l’évidence. Il va lui être difficile, voire quasiment impossible, de bloquer un joueur qui ne veut visiblement plus jouer à Lens et qui voit l’offre de Galatasaray comme la chance de sa vie. On se dirige donc un départ de Przemysław Frankowski en Turquie dans les prochaines heures.

Le montant de l’opération devrait avoisiner les 10 M€. Une somme qui ne suffira pas à combler le vide immense que le joueur de 29 ans va laisser dans l’Artois, lui qui était arrivé au club en 2021 en provenance des Chicago Fire pour 3 M€ et qui avait marqué 20 buts et délivré 14 passes décisives en 141 matches toutes compétitions confondues.