PSG : Baptiste Santamaria encense Neymar et prend sa défense

"Bapt-Man" vole à la rescousse de Neymar Jr. En marge du choc de la 26e journée de Ligue 1 et du choc opposant le Stade Rennais à l’OM, dimanche soir (20h45), Foot Mercato est allé à la rencontre du taulier du rennais (l’interview complète est à retrouver ce samedi après-midi sur notre site), Baptiste Santamaria, en Bretagne. S’il a avoué que ce que proposait Kylian Mbappé cette saison était sacrément costaud, le milieu de terrain français a surtout encensé le numéro 10 brésilien du PSG, qu’il considère comme le joueur l’ayant le plus impressionné dans le championnat de France. Mais Santamaria a également cassé le mythe sur le côté provocateur de Neymar sur le terrain.

« Ce n’est pas parce que c’est la star dont tout le monde parle, mais parce que les postes qu’on occupe font que lorsque je jouais contre le PSG, forcément, on était l’un contre l’autre. Que ce soit dans sa vision du jeu ou même techniquement, ce qu’il est capable de proposer, c’est quelqu’un qui m’a impressionné, il est très très fort. Franchement, on en parle beaucoup. J’ai eu vraiment la chance d’échanger quelques mots avec lui à la fin du match, parce que mon fils est fan donc je lui ai demandé son maillot. J’ai eu la chance de découvrir quelqu’un de très très simple, de très gentil. Forcément, la provocation sur le terrain fait partie de son jeu, c’est quelqu’un qui adore et qui a cette capacité d’élimination, qui va faire qu’il va provoquer les joueurs. Mais par la parole, ce n’est pas quelqu’un qui va provoquer gratuitement. » Neymar appréciera.

