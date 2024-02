Manchester United : le malaise Marcus Rashford enfle

Erik ten Hag ne s’est pas fait que des amis depuis son arrivée sur le banc de Manchester United. Rapidement, le technicien néerlandais s’est opposé à la star du vestiaire, Cristiano Ronaldo. Il ne lui a fait aucun cadeau et n’a pas hésité à le mettre à l’écart quand son comportement n’était pas approprié. Finalement, le Portugais a quitté les Red Devils durant l’hiver 2023 afin de rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite. Puis, ETH s’est attaqué à un autre joueur de son équipe : Jadon Sancho. Brillant sous le maillot du Borussia Dortmund, l’Anglais a connu de nombreuses difficultés à Man U.

En froid avec son coach, le joueur, qui a dû régler des problèmes liés à son mental, n’a plus joué à partir du mois d’août. Pour son bien et celui de son club, il a été envoyé en prêt au BVB. Il a donc laissé la place de tête de Turc du coach libre. Mais celle-ci a été récupérée par Marcus Rashford. The Sun révèle ce jeudi que l’Anglais et son entraîneur ne s’adressent pratiquement plus la parole. Certains employés du club ont même confié au tabloïd britannique que la relation entre les deux hommes est "irréparable".

La nouvelle tête de turc de Ten Hag

Pourtant, tout avait bien commencé. L’ancien coach de l’Ajax souhaitait s’appuyer et avancer avec le footballeur âgé de 26 ans. L’an dernier, il est apparu à 56 reprises toutes compétitions confondues, dont 46 fois en tant que titulaire. Il avait marqué 29 buts et délivré 9 assists. Cette saison, il a démarré 27 des 32 rencontres auxquelles il a participé. Il a aussi inscrit 5 buts et donné 5 passes décisives. Si ses statistiques sont un peu moins bonnes que l’an dernier, c’est surtout son attitude qui crispe Ten Hag. Ce dernier se sent trahi par le joueur depuis sa sortie nocturne à Belfast le mois dernier.

Rashford était sorti faire la fête jusqu’au petit matin alors qu’il devait s’entraîner quelques heures plus tard. Ce qui a provoqué la colère de son coach, qui a estimé que l’Anglais lui avait menti en tentant de lui faire croire qu’il était sorti la veille. Le tout en ayant indiqué au club, un jour avant sa fameuse soirée, qu’il était malade. Son attitude a de plus en plus de mal à passer auprès de Ten Hag, qui l’avait déjà rappelé à l’ordre en octobre dernier lorsqu’il avait fêté son anniversaire dans le centre-ville de Manchester quelques heures après la défaite face à Man City à domicile (3-0).

Tout le monde s’inquiète

Malgré cela, il est contraint de faire jouer l’international anglais, puisqu’il doit notamment se passer de Rasmus Hojlund (blessé). Hier soir, il a donc intégré Rashford à son onze de départ lors du match face à Nottingham Forest en FA Cup. Malgré la victoire 1 à 0, l’attaquant n’a pas fait bonne impression. Le Daily Mail, qui lui a donné la note de 5,5, n’a pas été emballé.

«Coupable d’avoir raté le cadre lors de 2 occasions qu’il aurait converties la saison dernière. Il voulait un penalty en seconde période après avoir reçu un coup de coude dans les côtes, mais il n’a jamais réussi à l’obtenir.»

Comme le média anglais, Alan Shearer a été très critique sur la BBC. «Allez Marcus, lève-toi. Arrête d’agiter les bras (sur le pénalty non sifflé, ndlr). Il doit faire mieux. Parfois, je n’aime pas son langage corporel. Il essaie d’envoyer un message aux fans, ce n’est pas de ma faute. En tant qu’individu, vous devez de temps à autre assumer la responsabilité de vos actes sur le terrain. Il faut se lever et continuer. Marcus Rashford doit encore envoyer le bon message aux fans avec son langage corporel et parfois cette saison, il ne l’a pas fait. Il devient frustré.» Et il n’est visiblement pas le seul…