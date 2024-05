OL-PSG : le communiqué de la FFF suite aux rixes entre supporters

Alors que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont en train de se défier sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, la Fédération française de football (FFF) a décidé de communiquer suite aux nombreux incidents qui ont eu lieu en marge de cette finale de Coupe de France dans les rues lilloises. Pour rappel, le match a été classé 5 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Et pour encadrer ces 30 400 supporters, 15 200 de chaque côté, la préfecture du Nord a mobilisé 1 000 représentants de l’ordre. Un dispositif à première vue insuffisant puisque huit policiers ont été blessés et plusieurs bus ont été incendiés :

« La FFF condamne avec la plus grande fermeté les graves incidents survenus avant la finale de la Coupe de France entre les supporters lyonnais et parisiens. Ces actes de violence, qui ont eu lieu en amont du match sur la voie publique, sont inadmissibles. Ils sont à l’opposé des valeurs qui doivent être portées par le football et qui sont défendues par la fédération. La FFF tient à remercier les services de l’Etat et les forces de l’ordre qui ont su maîtriser rapidement ces débordements. La Coupe de France véhicule des valeurs de fraternité, de respect et d’union entre le monde professionnel et amateur. La finale de cette compétition prestigieuse est une fête et elle doit le rester »