Bundesliga : le Werder Brême renverse Hoffenheim au terme d’un scénario fou

Hoffenheim et le Werder Brême ont livré un match très animé au PreZero Arena, ce dimanche après-midi, pour le compte de la 5e journée de Bundesliga. Après 12 minutes de jeu, Hoffenheim menait 3-0, grâce à un doublé de Marius Bülter (5e et 8e) et une réalisation d’Adam Hložek (12e). La rencontre a finalement basculé, après le carton rouge de Stanley N’Soki (18e). En supériorité numérique, le Werder a réduit l’écart, avec Julian Malatini (21e), avant de recoller au score grâce à Jens Stage (26e et 39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Brême 8 5 -3 2 2 1 8 11 16 Hoffenheim 3 5 -6 1 0 4 9 15

Au retour des vestiaires, le milieu danois s’est offert un triplé (49e) pour permettre au Werder de prendre l’avantage au score. Avec cette défaite, Hoffenheim est 16e, à la place de barragiste. Le Werder décroche sa deuxième victoire de la saison en championnat et occupe la 10e position.