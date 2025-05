Leipzig : vers une prolongation d’El-Chadaille Bitshiabu

Après une première saison en Allemagne pulvérisée en plein vol par une rupture des ligaments croisés, le jeune défenseur central El-Chadaille Bitshiabu a réalisé un exercice 2024/2025 plus que convaincant, avec 28 apparitions toutes compétitions confondues. Suffisamment pour convaincre ses dirigeants selon l’Equipe, qui pourrait prolonger d’un an dans les prochaines semaines avec une revalorisation salariale, malgré un contrat actuel qui court jusqu’en 2028.

«Je sais pourquoi j’ai signé à Leipzig. Dès le début, ils m’ont donné le temps de poursuivre mon développement. Personne ne me met de pression et, au contraire, on travaille tous ensemble. Le club croit en ma force, et moi, je crois en la sienne», expliquait-il en interview il y a quelques semaines. Prochain objectif pour lui : l’Euro Espoir, dont la liste sera dévoilée ce mercredi par le sélectionneur Gérard Baticle.