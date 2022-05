Paulo Dybala annonce son départ de la Juventus

C'est la fin. Paulo Dybala, 28 ans, vient d'annoncer son départ de la Juventus. En fin de contrat cet été, la Joya a décidé de ne pas prolonger avec la Vieille Dame. Arrivé de Palerme en juillet 2015, l'attaquant international argentin a inscrit 115 buts et distribué 48 ballons de but en 291 apparitions. Cinq fois champion d'Italie, 4 coupes d'Italie et 3 Supercoupes, le palmarès du joueur formé à l'Instituo Cordoba.

«Il est difficile de trouver les mots justes pour vous remercier, il y a de nombreuses années et beaucoup d'émotions en jeu, tout se mélange. Je pensais que nous serions ensemble encore pour de nombreuses années, mais le destin nous met sur des chemins différents. Je n'oublierai jamais tout ce que vous m'avez fait vivre, chaque match, chaque but. Avec vous j'ai grandi, j'ai appris, j'ai vécu et j'ai rêvé. Ce sont 7 ans de magie, 12 trophées et 115 buts que personne ne nous enlèvera. Jamais. Merci de m'avoir soutenu dans les moments difficiles. Merci à ceux qui m'ont accompagné au fil des années : du premier au dernier, des supporters aux personnes qui travaillent au sein du club, tout le monde, entraîneurs et coéquipiers, employés et dirigeants. Porter ce maillot important avec le brassard de capitaine a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie, que j'espère montrer un jour à mes enfants et petits-enfants. Demain sera mon dernier match avec ce maillot, c'est difficile à imaginer, mais ce sera notre dernier au revoir. Ce ne sera pas facile, mais j'entrerai sur le terrain avec le sourire et la tête haute, sachant que j'ai tout donné pour vous,» s'est-il exprimé. Où ira Paulo Dybala ?