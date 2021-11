Le classement des meilleurs dribbleurs de cette saison dévoilé

Comme chaque lundi, le Centre International d’Etude du Sport a dévoilé sa lettre hebdomadaire, révélant cette fois-ci les meilleurs dribbleurs européens depuis le début de la saison 2021/22. Un classement réalisé selon un index calculé en fonction du nombre de dribbles réussis pour 100 minutes de jeu.

Le score le plus élevé d’Europe a été enregistré pour l’ailier espagnol de Wolverhampton Adama Traoré (11,2), suivi par deux anciens de Ligue 1 : l’attaquant portugais de l’AC Milan Rafael Leao (7,10) et le milieu offensif français de Newcastle Allan Saint-Maximin (7.02). En France, le classement est dominé par la nouvelle recrue du Stade Rennais Kamaldeen Sulemana. Le podium est ensuite complété par le Brésilien du Paris Saint-Germain Neymar Jr et le Marocain de l’Angers SCO Sofiane Boufal. Parmi les autres joueurs évoluant dans l’Hexagone, on retrouve également Kyllian Mbappé (Paris SG, 4e), Téji Savanier (Montpellier HSC, 7e) ou encore Houssem Aouar (Olympique Lyonnais, 13e).