L’Atalanta veut flairer les bons coups en Italie

Depuis sa victoire en finale de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, l’Atalanta semble vivre de beaux jours. Actuellement 3ème de Serie A avec un match en moins, la Dea n’est pas seulement en train de se battre pour un ticket européen, elle est carrément au coude à coude avec le Napoli et l’Inter Milan dans la course au Scudetto. Avec la deuxième meilleure attaque et la cinquième meilleure défense d’Italie, le club bergamasque continue de développer un jeu attrayant et explosif sous la houlette de Gian Piero Gasperini. Les blessures de Gianluca Scamacca et Giorgi Scalvini n’ont pas freiné l’efficacité du projet tactique. Le mercato d’été a été une franche réussite en sécurisant Ademola Lookman et en utilisant l’enveloppe de la vente de Teun Koopmeiners sur de solides éléments comme Lazar Samardžić, Marco Brescianini, Raoul Bellanova, Odilon Kossounou et aussi Nicolò Zaniolo. Avec autant de bonnes nouvelles, la question du mercato d’hiver se pose.

«Nous devons continuer à travailler pour affronter sans regrets les matches qui nous attendent. Cet été, l’Atalanta a fait face à des problèmes sans précédent, mais nous avons quand même fait de gros investissements. L’effectif mis à disposition est complet, mais s’il y a des opportunités, nous serons attentifs. L’équipe a produit des résultats positifs jusqu’à présent. Il y a aussi des équilibres à respecter. S’il y a une opportunité, nous la saisirons, mais le mercato de janvier est toujours très difficile», avait affirmé au début du mois Luca Percassi, président et directeur général de l’Atalanta, lors d’un point presse organisé à Riyad en Arabie saoudite lors de la semaine de la Supercoppa Italia. En ce sens, il n’est guère étonnant de voir la Dea si peu active sur ces premiers jours de mercato d’hiver, mais cette période n’en restera pas moins utile pour le club bergamasque.

Anticiper l’été en hiver

Le marché d’hiver a toujours pris une saveur particulière pour l’Atalanta qui n’a jamais hésité à réaliser un ou deux ajustements pour intégrer les nouveaux éléments en douceur dans le système très strict de Gian Piero Gasperini. On peut notamment citer Anthony Mounier, Jérémie Boga, Valentin Mihăilă et Isak Hien comme renforts hivernaux connus réalisés sous l’ère du Gasp’. Mais de manière générale, cette période à Bergame sert de préparation pour la fenêtre de transfert estivale suivante. En ce sens, selon nos informations, Gian Piero Gasperini et les dirigeants Tony D’Amico et Luca Percassi comptent se réunir prochainement avec Ademola Lookman, Ederson et Matteo Retegui, tous très convoités sur le marché, afin de préparer dès cet hiver des solutions de luxes pour l’été prochain. Mais une chose est certaine : aucun joueur cadre ne quittera l’Atalanta cet hiver. Dans le sens des arrivées, il subsiste certains désaccords entre le staff technique et la direction. Si tout le monde s’accorde à dire en interne que l’effectif est déjà considéré comme complet, qualitatif et ambitieux, le club restera, malgré tout, attentif aux opportunités de marché qui se présenteront d’ici février.

Les retours de blessures de Gianluca Scamacca et Giorgio Scalvini vont clairement renforcer la rotation de la première partie de saison. Mais d’après nos indiscrétions, Gian Piero Gasperini a tout de même réclamé un renfort polyvalent sur ses lignes offensives. La direction a été assez claire sur ce point : avec 63 buts marqués en 28 matchs joués toutes compétitions confondues, la Dea se porte très bien sur sa production offensive en ayant marqué 19 buts de plus qu’en janvier 2024. Néanmoins, selon nos informations, les dirigeants ne seraient pas contre ajouter un élément offensif si l’opportunité se montrait intéressante économiquement et qualitativement. Pour cette raison, l’ancien international italien Domenico Berardi, de retour de blessure et encore bloqué à Sassuolo en Serie B, a été largement sondé ces derniers jours. Tout comme Federico Chiesa (Liverpool) qui se trouve toujours sur les tablettes du Napoli pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia. Dans l’axe, les Bergamasques ont également contacté l’entourage du milieu anglais Tino Anjorin (Empoli), du milieu français Warren Bondo (Monza) et du milieu danois Morten Frendrup (Genoa). Avec la blessure d’Odilon Kossounou en défense, il n’est pas impossible de voir l’Atalanta essayer de flairer le marché des défenseurs centraux, alors que Berat Djimsiti souffre d’un pépin physique.