Michaël Cuisance se confie sur sa santé mentale

Dans le sport et dans le football, la santé mentale des joueurs a longtemps été oubliée. La préparation mentale devient un élément primordial pour les joueurs. Michaël Cuisance (24 ans) avoue faire appel à un psychologue régulièrement. Le joueur de VfL Osnabrück, dernier de la deuxième division allemande, a accepté d’en parler dans une interview à Bild : « aujourd’hui, je travaille avec un psychologue. Cela a été un grand pas pour moi. Avant, j’étais un lâche de ne pas accepter cette aide. Les entretiens me libèrent, je comprends maintenant qui je suis. Nous parlons au moins une fois par semaine, souvent avant les matches. Cela me permet de me libérer l’esprit ».

L’ancien joueur de l’OM, considéré comme un espoir français au poste de milieu de terrain, n’a pas réussi à s’imposer au Bayern Munich (2017-2022). Arrivé très jeune en Bavière, il dit avoir des regrets : « quand je suis allé au FC Bayern, je me suis dit : j’ai réussi. Et puis je n’ai plus travaillé assez dur. (…) Nous voulons rester en deuxième division avec Osnabrück, c’est mon objectif. Après cela, j’aimerais passer à l’étape suivante et jouer à nouveau en première Bundesliga ». En fin de saison, Michaël Cuisance sera en fin de contrat et voudra rebondir dans un club plus important.