PSG : un gros bonus dans le futur contrat de Neymar

Il n'y a plus trop de doutes à ce sujet, et ce depuis des mois : Neymar va rester au Paris-Saint Germain, prolongeant son contrat actuel qui expire en 2022. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du champion de France en titre. Le Brésilien devrait bientôt être lié au club de la capitale jusqu'en 2026.

Et selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, l'ancien joueur du FC Barcelone touchera un bonus conséquent dans son nouveau contrat en cas de victoire en Ligue des Champions dans les années à venir. Une belle somme en cas de succès dans celui qui reste le principal objectif parisien depuis des années déjà, et une potentielle double joie pour la star de l'équipe donc.

Neymar is on the verge of signing a new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, last details to be sorted soon - a ‘huge bonus’ will be included in the agreement if PSG will win the Champions League in the next years. 🇧🇷🇫🇷 #PSG