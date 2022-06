PSG : ce que réclame Nice pour Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Depuis le début du mercato, la future identité du prochain coach du Paris Saint-Germain interroge. Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne faisait aucun doute, le nom de celui qui allait s'asseoir sur le banc l'année prochaine ressemblait à un vrai mystère. Du côté de la direction parisienne, les pistes se sont multipliées. Les noms de Sergio Conceição, Ruben Amorim, Zinedine Zidane ou encore Christophe Galtier ont été évoqués. Les deux premiers ont rapidement été écartés et cela se jouait entre Zidane et Galtier donc. L'un apprécié par le Qatar, l'autre par Luis Campos qui a travaillé avec lui à Lille. Mais dorénavant, il ne fait plus aucun doute. Zinedine Zidane ne sera pas le futur entraîneur du PSG.

Le Portugais et sa direction négocient depuis plusieurs jours avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier. Le technicien français est désormais la priorité du club de la capitale. Ce qui tombe plutôt bien pour Nice, qui veut se débarrasser de Galtier pour installer Lucien Favre par la suite. Les deux clubs essayent donc de rapidement trouver un accord pour se préparer dans les meilleures conditions à la saison qui arrive et aussi pour lancer réellement leur mercato. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé...

Nice veut entre 8 et 10 millions

Selon nos informations, l'OGC Nice réclame une indemnité de transfert comprise entre 8 et 10 millions pour laisser partir Christophe Galtier. Jusqu'à maintenant, le PSG n'est pas disposé à dépasser la somme de 5 M€ pour s'attacher les services de l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne. La possibilité d'inclure des joueurs parisiens dans la transaction pour faciliter le transfert a aussi été évoquée. Cette idée arrangerait bien Paris, qui aimerait largement dégraisser son effectif dès cet été. Plusieurs joueurs du PSG ont même été proposés comme notamment le jeune milieu Eric Junior Dina-Ebimbe (22 ans). Mais cela semble compliqué puisque Paris réclame une somme conséquente pour son joueur et cela a donc très peu de chance d'aboutir. De sources niçoises, Paris peut également compter sur l'aide d'Antero Henrique dans ce dossier.

Le PSG cherche donc des solutions pour pouvoir finaliser l'arrivée de Christophe Galtier. Il faudra visiblement soit s'aligner sur les exigences niçoises, soit réussir à trouver un accord avec donc la possibilité d'inclure quelques jeunes dans la transaction. L'OGC Nice est par exemple fortement intéressé par le Titi parisien Djeidi Gassama (18 ans) et aimerait beaucoup le recruter cet été, comme nous vous le révélions un peu plus tôt ce dimanche. À suivre...