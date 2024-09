Allemagne : Manuel Neuer évoque un possible retour en sélection

Voilà près d’un mois que Manuel Neuer a annoncé qu’il ne porterait plus les couleurs de la sélection allemande, et ce, après 124 apparitions avec la Mannschaft. Dès lors, le poste de numéro 1 en équipe nationale était promis à Marc-André ter Stegen. Toutefois, le portier du FC Barcelone s’est gravement blessé (victime d’une rupture du tendon rotulien) contre Villarreal en championnat et sera probablement forfait jusqu’à la fin de la saison, obligeant son club et sa sélection à lui trouver un remplaçant. Depuis, les spéculations évoquant un retour du dernier rempart du Bayern Munich ont refait surface outre-Rhin.

Interrogé sur cette possibilité, le joueur de 38 ans a entretenu le flou, affirmant au passage que l’Allemagne avait assuré ses arrières. «Nous avons au moins deux grands gardiens avec Oliver Baumann et Alexander Nübel. Il y a aussi Bernd Leno et Kevin Trapp, qui est actuellement blessé. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter», a lâché Manuel Neuer à l’issue du match nul entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen (1-1), ce samedi lors de la 5e journée de Bundesliga.