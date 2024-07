Droits TV, Ligue 1 : DAZN rencontre déjà des problèmes en Italie

À moins d’un nouveau retournement de situation, DAZN devrait acquérir les droits TV de Ligue 1 pour la période 2024-2029. Le groupe britannique détient déjà les droits de diffusion pour le championnat italien, depuis octobre 2023, et ce, jusqu’en 2029. Mais ceci est loin d’être une réussite. D’après les informations d’il Fatto Quotidiani, relayées par Onze Mondial, 14 journalistes sur les 32 postes occupés ont été licenciés par la branche italienne du géant du streaming sportif. Suite à cela, la Fédération nationale de la presse italienne (FNSI) et l’Association des journalistes lombards (AIG) ont publié ensemble un communiqué pour faire part de leur incompréhension.

« Avec nos collègues de la rédaction, nous nous demandons comment il est possible de garantir et d’améliorer le niveau de l’offre en renonçant à la moitié des journalistes employés », expliquent-elles. DAZN se justifie en expliquant que cela est dû à une réduction des coûts. Les droits TV sont de plus en plus chers, ce qui se répercute ensuite sur les forfaits. Cela entraîne une réduction du personnel journalistique, qui coûterait trop cher. La société anglaise a obtenu les droits de diffusion de la Serie A contre 4,5 milliards d’euros.