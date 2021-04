LdC : Fabregas encense Kanté

La suite après cette publicité

Ancien joueur de Chelsea, entre autres, le milieu de terrain espagnol de l'AS Monaco Cesc Fabregas a encensé son ancien coéquipier N'Golo Kanté, auteur d'un match énorme face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions.

Sur Twitter, Fabregas a publié : « N'Golo a toujours été un joueur de grand match. Je n'ai jamais douté de lui. Il joue pour deux ». Un bel hommage de la part de l'Espagnol.

N’golo has always been a big game player. Never doubt him. He plays for 2.