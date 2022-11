Serie A : Naples domine Empoli et conforte sa place de leader, l'Udinese et La Spezia dos à dos

En ouverture de la 14ème journée de Serie A, Naples, solide leader du championnat italien, recevait Empoli, 14ème avant le coup d'envoi, avec la volonté de conforter son avance en tête du championnat italien. Dans une première période pauvre en occasion, aucune des deux équipes n'arrivait à faire la différence. Malgré une nette domination, les Napolitains butaient sur une défense regroupée et particulièrement disciplinée. La deuxième période commençait d'ailleurs sur les mêmes bases enfin jusqu'à l'heure de jeu. Servi depuis l'aile droite, Victor Osimhen devançait Razvan Marin, qui accrochait l'ancien Lillois, et l'arbitre de la rencontre, M. Luca Pairetto, sifflait un pénalty logique pour les Partenopei. Hirving Lozano se chargeait d'exécuter la sentence et ouvrir le score pour les locaux en frappant en force alors que le gardien adverse était pourtant parti du bon côté (69e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Sebastiano Luperto obtenait un deuxième carton jaune après avoir fauché l'unique buteur de la partie synonyme d'exclusion (74e). Après cela, les Napolitains géraient tranquillement leur avance au tableau d'affichage.

La suite après cette publicité

Grâce à cette nouvelle victoire, Naples s'envole en tête de la Serie A avec notamment 9 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan. Dans l'autre rencontre prévue à 18h30, l'Udinese se déplaçait à La Spezia. Une affiche moins attrayante, mais qui restait intéressante pour certains enjeux. Les Frioulans espéraient s'imposer pour recoller au wagon de tête et se mêler à la lutte aux places européennes tandis que les locaux pouvaient sortir de la zone de relégation pour se donner un peu d'air en cas de victoire. Finalement, aucune des deux équipes n'arrivait à se départager et les deux formations se quittaient donc sur un match nul qui ne fait les affaires de personne (1-1). Les deux réalisations étaient marquées en première période par Arkadiusz Reca sur une offrande de Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu (33e, 1-0) et Sandi Lovric, pour les visiteurs, lui répondait juste avant la mi-temps grâce à une passe décisive de Isaac Success Ajayi (43e, 1-1). Le score ne bougeait plus au retour des vestiaires. Au classement, l'Udinese stagne à la 8ème place tandis que le point du match nul permet à La Spezia de grappiller une petite place pour sortir de la zone rouge (16ème).