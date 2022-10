États-Unis : les troublantes révélations sur les abus dans la fédération féminine

Une enquête indépendante réalisée par le cabinet Sally Q. Yates et King & Spalding LLP et publiée lundi a démontré que les abus «étaient devenus systémiques» dans la National Women's Soccer League (NWSL) et l'instance dirigeante US Soccer a déclaré qu'elle agirait immédiatement pour mettre en œuvre des réformes. La NWSL a été contrainte de rendre des comptes il y a un an alors qu'un rapport du média The Athletic faisait état d'allégations d'abus sexuels par l'ancien entraîneur de North Carolina Courage, Paul Riley, après avoir parlé à plus d'une douzaine de joueuses qu'il avait entraînés depuis 2010.

«Notre enquête a révélé une ligue dans laquelle les abus et les inconduites – abus verbaux et émotionnels et inconduites sexuelles – étaient devenus systémiques, couvrant plusieurs équipes, entraîneurs et victimes,» indique le rapport de Yates. La présidente américaine du football, Cindy Parlow Cone, a qualifié les conclusions de l'enquête de «déchirantes et profondément troublantes». Le NWSL a déclaré qu'il examinerait ses révélations à la loupe, tandis que la ligue et l'association de joueuses ont lancé une enquête conjointe.