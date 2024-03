OL : la très belle revanche de Rayan Cherki

Ce vendredi soir, l’OL a montré le visage d’une équipe plus que soudée sur la pelouse de Toulouse. Très intéressants en première période, les Gones ont été recompensés avec une ouverture du score logique. Au retour des vestiaires, Lyon a été bousculé et a vu son adversaire égaliser puis passer devant. Forcément, les Rhodaniens avaient besoin d’un sauveur pour repartir de la Haute-Garonne avec les trois points. Ce vendredi, ce sauveur s’appelait Rayan Cherki. Décrié trop souvent cette saison, le meneur de jeu de 20 ans est dans une mauvaise passe. Relégué à nouveau sur le banc par Pierre Sage, le numéro 18 lyonnais a dû se contenter d’un temps de jeu restreint ces dernières semaines.

Un bilan compliqué qui a contraint Thierry Henry à ne pas le sélectionner pour le rassemblement de mars de l’équipe de France espoirs. Une absence inquiétante pour Rayan Cherki, si intéressant avec les Bleuets et qui avaient de sacrés arguments pour être présent aux JO avec la France cet été. Ainsi, le virtuose de 20 ans avait sûrement à coeur de réaliser une entrée en jeu marquante face au TFC ce vendredi. Et cela n’a pas manqué. Très intéressant dès ses premières prises de balle et tranchant, Cherki a apporté de la fraîcheur dans un jeu lyonnais stéréotypé en seconde période. Impliqué, le natif de Lyon est allé de l’avant et sa belle entrée a permis aux Gones de repartir du Stadium avec les trois points.

Un but et une passe décisive pour enterrer Toulouse

Avec du feu dans les jambes, c’est lui qui a permis à l’OL de revenir à hauteur d’une superbe frappe entre les jambes de Guillaume Restes. Son premier but de la saison en Ligue 1. Et après un raid solitaire impressionnant, c’est de son pied droit qu’est venu le but de la victoire de Jake O’Brien. Incisif du début à la fin, il aurait même pu s’offrir l’un des buts de l’année si sa dernière poussée de balle après un raid solitaire de 60 mètres était plus propre. Mais voilà, décrié et clairement mis de côté depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki a montré les crocs. Et il était le premier à s’en réjouir à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo : «je suis satisfait de mon entrée parce que j’ai apporté ma pierre à l’édifice pour cette victoire, je suis fier de l’équipe on n’a pas abandonné, on aurait pu produire mieux mais le plus important c’est la victoire, on va se reposer avec la trêve et revenir avec la même envie voire mieux pour tout arracher durant la dernière partie de championnat. Fallait que je sois moi-même, c’est ce que je fais de mieux, j’étais déçu de pas débuter, je devais prouver que je le méritais et je pense que c’est chose faite, mais c’est une victoire d’équipe parce que les gars ont fait le boulot pendant 60 minutes. Je me sens bien et de mieux en mieux. Ma non-sélection avec les Espoirs ? J’ai été déçu parce que la sélection me réussit bien, maintenant c’est un choix du sélectionneur, il a raison car je n’ai pas été assez performant sur les derniers maches, mais je pense que ce soir ça lui donnera le sourire et que ça continuera comme ça. Les JO ? Je n’y pense pas, il y a plein de matches avant ça, on verra plus tard.»

Une performance de haute voltige qui fait des émules à Lyon. Pierre Sage doit également s’en réjouir. Conscient de l’incroyable talent de son numéro 18, l’entraîneur des Gones s’est réjouit de la performance de ce dernier. En plus de dévoiler les coulisses de l’entrée de son joueur, l’ancien adjoint du Red Star a affirmé avoir bien reçu le message de son joueur : «avant de rentrer, je lui ai demandé s’il était énervé. Il m’a répondu et je lui ai dit que c’était ce qu’il fallait. Quand on voit l’entrée qu’il vient de faire ce soir, on se rend compte du joueur qu’il doit être au quotidien. Notre devoir est de lui faire prendre conscience de ça. C’est incroyable de faire des performances comme ça. Ce qui serait incroyable, ça serait de les enchaîner. On lui souhaite tous d’y arriver car c’est un enfant du club, très investi dans le projet. Son jeu doit être à la hauteur de son talent. Je lui souhaite car il est très talentueux. On lui a teasé son entrée. Je voulais qu’il est la rage quand il entre car le talent est là mais il doit être animé par d’autres sentiments quand il rentre. Et quand il est agressif comme ça…Il est capable de tout. Piqué par sa non-sélection ? Oui. Mais Thierry Henry prendra le message comme je l’ai pris. Il est très clair.» Avec un Rayan Cherki à ce niveau-là, l’OL peut se mettre à rêver de tout d’ici la fin de saison. Tout est entre les pieds du joueur de 20 ans qui semble déterminé à poursuivre sur cette belle lancée amorcée ce vendredi.