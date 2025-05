L’OL fonce sur une piste surprenante

Il devrait y avoir plus de départs que d’arrivées à l’OL cet été, et on ne se mouille pas vraiment en avançant cette thèse. Structuré comme un club du top 3 français, Lyon va devoir s’asseoir sur quasiment 50 millions d’euros de dotations Ligue des Champions, après s’être effondré brutalement en fin de saison. À l’heure où le club a pourtant besoin de mettre un peu de beurre dans ses épinards, cette rentrée d’argent aurait certainement pu rassurer la DNCG, avec qui un rendez-vous est prévu mi-juin pour statuer sur son sort.

Cette situation, ô combien préoccupante, va entraîner un bon nombre de mouvements dans les prochaines semaines, à commencer par celui d’Alexandre Lacazette. À différentes échelles, Nicolas Tagliafico, Thiago Almada, Warmed Omari, Paul Akouokou, Nemanja Matic, Jordan Veretout, Clinton Mata, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah ont, eux aussi, tous des chances de quitter l’OL. En matière de recrutement, c’est donc possiblement autour de paris que la stratégie du club pourrait s’organiser.

Il est aussi pisté par l’OM

Dans l’attente de savoir à quelle place terminera l’OL en championnat, les dirigeants rhondaniens auraient d’ailleurs avancé leurs pions sur certains dossiers. Ce vendredi, le média belge Het Nieuwsblad nous informe effectivement de l’intérêt de l’OL pour Mario Stroeykens. Comme Malick Fofana, Stroeykens a fait ses classes en Belgique, mais c’est du côté d’Anderlecht qu’il s’est, lui, révélé. Cette saison, le milieu offensif de 20 ans a disputé 37 matchs, pour 4 buts et 6 passes décisives avec les Mauves.

Dribbleur, créateur, et polyvalent, l’international espoir belge (12 sélections) a déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens ces dernières semaines, à l’image de l’OM, qui verrait en lui un pari pour l’avenir et un profil intéressant via sa situation contractuelle (il sera libre dans un an). Het Nieuwsblad précise que West Ham, ainsi que Francfort, seraient également sur le dossier. La concurrence s’annonce donc féroce, mais l’OL aura certainement des arguments à faire valoir en termes de projet. En attendant, bien sûr, de savoir à quelle sauce il sera mangé administrativement.