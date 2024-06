Ouganda - Algérie : les compositions officielles

La 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuit en Afrique et l’Ouganda reçoit l’Algérie. À domicile, les Grues s’articulent dans un 4-4-2 avec Watenga dans les cages derrière Semakula, Lwaliwa, Muleme et Capradossi. Le double pivot est assuré par Byaruhanga et Ssekiganda tandis que Mato et Mukwala prennent place sur les ailes. Enfin, Mutyaba et Bayo sont associés en attaque.

De leur côté, les Verts misent sur un 4-3-3 avec Mandréa comme dernier rempart. Devant lui, Atal, Mandi, Madani et Aït Nouri constituent la défense. Bennacer est positionné comme sentinelle auprès de Bentaleb et Aouar. Seul en pointe, Bounedjah est épaulé par Benrahma et Amoura dans les couloirs.

Les compositions

Ouganda : Watenga - Semakula, Lwaliwa, Muleme, Capradossi - Mato, Byaruhanga, Ssekiganda, Mukwala - Mutyaba, Bayo

Algérie : Mandréa - Atal, Mandi, Madani, Aït Nouri - Bentaleb, Bennacer, Aouar - Benrahma, Bounedjah, Amoura