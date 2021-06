Nike dévoile la collection capsule de la FFF pour l'Euro !

À quelques jours d'un championnat d'Europe qui s'annonce palpitant pour l'équipe de France qui tentera de réaliser un nouveau doublé Coupe du monde-Euro avec le grand retour de Karim Benzema, Nike présente une collection lifestyle et sportswear destinée aux supporters des Bleus.

Avec cette collection, les français pourront supporter N'Golo Kanté et ses coéquipiers dans toutes les circonstances et par tous les temps puisque l'on retrouve aussi bien des vêtements parfaits pour arpenter les plages durant l'été que des pièces plus adaptées au froid et à la pluie. Cette collection capsule de 11 pièces met en avant le rouge, le bleu, le blanc et le noir ainsi que le fameux coq et ses deux étoiles ou le logo FFF. Ce qui ressort pleinement de ces pièces, c'est l'héritage urbain porté par la jeunesse et la modernité. C'est d'ailleurs en partie grâce à cet héritage que les Bleus connaissent tant de succès de générations en générations.

Nike et la FFF dévoilent donc un pantalon bleu avec une touche de bleu et de rouge. Conçu avec le tissu Fleece, ce pantalon se présente dans une coupe standard idéale pour une tenue décontractée. Toujours très lifestyle et dans le même coloris que le pantalon, on retrouve un sweat à capuche ainsi qu'un pull avec le fameux tissu Fleece qui offrirait une chaleur confortable au quotidien.

Plongés dans des coloris plus sombres, on retrouve également une veste aviateur qui emprunte les codes du football avec un flocage blanc « France » dans le dos, une parka au tissu léger affichant un imprimé abstrait inspiré du maillot d'avant-match de l'équipe, un pantalon Tech Park avec la virgule rouge ou encore un short cargo avec un tissu léger et extensible.

Le short cargo peut d'ailleurs parfaitement se combiner avec le haut de basketball blanc avec son tissu en mesh léger qui évacuerait la transpiration pour offrir un maximum de confort et de fraîcheur alors que les températures commencent à monter avant le début de l'été.

Toutes les pièces de cette collection capsule Nike x FFF sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne de la FFF.

Crédits photos : @ViewsFrance