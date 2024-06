EdF : Aurélien Tchouameni prend aussi position sur les élections législatives

L’actualité politique est toujours présente chez les Bleus. En conférence de presse ce dimanche, Aurélien Tchouaméni (24 ans) a, lui aussi, exprimé son opinion sur les élections législatives. À l’instar de Kylian Mbappé et Marcus Thuram, le milieu tricolore a clairement appelé à faire barrage aux extrêmes. S’alignant sur les positions de ses coéquipiers, le milieu de terrain du Real Madrid a aussi évoqué la possibilité d’un communiqué collectif de l’équipe de France sur la situation politique en France.

«Une action commune collective ? Je pense que dans le groupe tout le monde a le droit d’avoir son opinion, on a eu des messages fort via Marcus et Kylian, je partage leur point de vue, j’ai horreur des extrêmes dans la vie de tous les jours, je suis plus pour une politique d’unité. J’incite tout le monde à aller voter», a-t-il expliqué en conférence de presse. Un message court, mais clair.