Un prétendant inattendu s’attaque au dossier Vitor Roque !

Arrivé en janvier 2024 au FC Barcelone à la demande de Xavi, ancien entraîneur des Culers, Vitor Roque (19 ans) n’a malheureusement pas vécu des débuts rêvés sous la tunique catalane. Relégué sur le banc des remplaçants et n’entrant pas vraiment dans les plans de l’ancien milieu de terrain espagnol, l’international brésilien (1 sélection) quittait finalement Barcelone en août dernier après n’avoir disputé que 353 minutes de jeu. Prêté au Real Betis pour se relancer, le natif de Timóteo était d’ailleurs récemment revenu sur ses débuts chaotiques en Catalogne.

La suite après cette publicité

« J’étais au Brésil et je ne savais pas si je venais ou pas. J’ai appris que j’allais venir en Espagne juste une semaine avant, pendant que j’étais en vacances, sans avoir d’idée. Lorsque je suis arrivé, j’avais peu d’opportunités et pas le temps de m’adapter. J’ai traversé des moments difficiles là-bas, mais cela m’a servi de leçon. Je suis vraiment content d’être ici maintenant. Ce que j’ai appris là-bas m’aide aujourd’hui et je suis très content », avait-il notamment confié dans des propos relayés par Marca. Depuis, l’attaquant auriverde d’1m74, considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, retrouve quelques sensations du côté du Real Betis.

Un dossier très complexe…

Prêté chez les Verdiblancos jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense enchaîne les titularisations et totalise, aujourd’hui, 6 buts et 1 passe décisive en 23 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ne manquent pas d’attiser les convoitises alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes. Dans cette optique, UOL Esporte, relayé par Sport, dévoile une petite bombe concernant l’avenir de la pépite brésilienne. Ainsi, Palmeiras - actuellement en train de mettre en place un projet sportif très puissant - souhaiterait faire revenir le crack brésilien dans son pays natal.

La suite après cette publicité

Le média précise que le club auriverde a d’ores et déjà contacté l’entourage du joueur et débuté des négociations pour tenter de convaincre Roque de rejoindre le Verdão dès le mois de janvier prochain. Un dossier qui reste malgré tout très complexe puisque l’intéressé est actuellement prêté au Real Betis et toujours lié au Barça jusqu’en juin 2031. Pièce centrale du dispositif de Manuel Pellegrini, Vitor Roque fait aujourd’hui le bonheur de l’équipe andalouse et les Blaugranas ne seraient, quant à eux, pas intéressés à l’idée de céder leur talent. Pour autant, Palmeiras - qui en a fait sa priorité hivernale - serait en mesure de payer plus de 20 millions d’euros et quelques bonus pour satisfaire les différentes parties. Affaire à suivre…