Chelsea : 60M€ de primes à se partager pour la direction ayant aidé à la vente du club

Il reste encore quelques détails mais la vente de Chelsea est quasiment terminée. Todd Boehly, l'homme d'affaires américains, copropriétaires des LA Dodgers a vu son offre de 4,5 milliards de livres être sélectionnée par la banque américaine Raine, chargée de sélectionner le meilleur profil pour le club.

Participant à ce processus décisionnaire, Bruce Buck et Marina Granovskaia, deux membres éminents de la direction des Blues pourraient toucher une prime conséquente après le rachat. En effet, The Times indique que 60M€ seraient à partagés entre Granovskaia (qui toucherait 40%), Buck et le reste de l'équipe de direction.