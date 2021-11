Les compositions officielles du derby de Manchester

Cet après-midi, Old Trafford est le théâtre du derby de Manchester, dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Raphael Varane, absent quatre à cinq semaines à cause d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match de Ligue des champions contre l'Atalanta, est suppléé par Eric Bailly, alors que Victor Lindelöf, incertain avant ce match, est bien titulaire. Le Français Paul Pogba purge lui le deuxième de ses trois matches de suspension et il est remplacé par Fred, de retour dans le onze après sa suspension en C1.

En attaque, c'est Mason Greenwood qui est choisi pour accompagner Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. Du côté de City, la défense et le milieu commencent comme face au Club Bruges. Enfin, Gabriel Jesus est associé à Phil Foden et De Bruyne devant.

Manchester United : De Gea - Bailly, Maguire, Lindelof - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Ronaldo, Greenwood.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Gündogan, Rodri, Silva - Jesus, De Bruyne, Foden.