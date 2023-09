L’énorme bourde du Youtubeur Inoxtag invité par le PSG

La suite après cette publicité

Depuis le rachat du PSG par QSI, le club de la capitale est devenu une machine médiatique et marketing. D’année en année, Paris cherche à s’imposer comme le club tendance partout dans le monde et donc à toucher tous les publics. Une stratégie très souvent pointée du doigt par les supporters du club alors que le PSG invite régulièrement des influenceurs qui n’ont rien à voir avec la sphère football.

Ce vendredi, à l’occasion de PSG-Nice et de l’hommage à Marco Verratti, le PSG a décidé d’inviter le célèbre Youtubeur de 21 ans Inoxtag (+ de 6,5 millions d’abonnés sur Youtube) pour l’avant-match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son passage a été un véritable fiasco et n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Interrogé sur son plus beau souvenir en tant que supporter parisien, Inoxtag a livré une réponse assez étonnante : «C’est quelque chose dont je me souviens il y a longtemps. Je ne sais pas si je dis n’importe quoi. J’étais sur un quai de Seine ou en bord de mer, avec des amis. Tout le monde regardait le match dans les bars. Et c’était la finale de Ligue des Champions. Je crois que c’est contre Liverpool qu’on a perdu. Tout le monde criait. », a-t-il lancé avant de se faire corriger par la présentatrice sur l’identité de l’adversaire du PSG (le Bayern Munich). Mais pour rappel, la finale perdue par le PSG en 2020 se déroulait en pleine période du Covid et donc avec un couvre-feu et des restrictions pour éviter les rassemblements.