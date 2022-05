Tottenham-Arsenal : les compositions officielles

Le North London derby vaut cher aujourd'hui dans la course à la Ligue des champions. Pour cette affiche en retard de la 22e journée de Premier League, Tottenham, 5e avec 62 pts, reçoit Arsenal, 4e avec 66 pts, à 20h45 (un match à suivre en direct commenté). En cas de victoire, les Gunners assureront leur place dans le Top 4, et en C1 l'an prochain. Les Spurs doivent donc s'imposer au Tottenham Hotspur Stadium !

Pour ce choc, Antonio Conte s'appuiera évidemment sur Son et Kane devant, l'Anglais étant le buteur le plus prolifique dans l'histoire du North London derby (11 buts). Côté Arsenal, Nketiah est en pointe, supporté par Saka, Odegaard et Martinelli.

Les compositions

Tottenham : Lloris (cap.) - Sanchez, Dier, Davies - Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Kane Son

Arsenal : Ramsdale - Soares, Holding, Gabriel, Tomiyasu - Elneny, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah