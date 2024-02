La rupture entre le Barça et Nike est imminente

Le divorce entre le FC Barcelone et Nike est-il inévitable ? Liées depuis 1998, les deux entités ont renouvelé leur partenariat à maintes reprises. Mais depuis quelques années, la donne a changé. En effet, les performances sportives en berne du Barça, aggravées par le départ de Lionel Messi en 2021, ont entraîné une baisse des ventes de maillots tout en crispant les relations entre la marque américaine et le club catalan. En parallèle, l’institution blaugrana reproche à l’équipementier de ne pas livrer de collections assez attrayantes. Suivant ce contexte tendu, la formation espagnole a cherché des alternatives à la marque basée à Portland.

Après avoir un temps sondé Puma et New Balance, SPORT nous informe que le FC Barcelone est sur le point de prendre une décision radicale. Outre sa volonté de rompre son contrat à l’amiable avec Nike dans les prochaines semaines, le champion d’Espagne en titre envisage également d’adopter sa propre marque. En ce sens, le média espagnol ajoute que le Barça pourrait s’appuyer sur la division BLM, en charge du merchandising du club depuis 2018 tout en faisant appel à une grande multinationale pour la fabrication et la distribution des nouvelles tuniques.