Le point de non-retour est atteint entre le FC Barcelone et Nike !

Quand on pense au FC Barcelone, on pense immédiatement à ce maillot Blaugrana iconique que portent les joueurs du Barça depuis plus de 100 ans. Depuis 1998 et l’arrivée de Nike en tant qu’équipementier principal, une flopée de stars internationales (Rivaldo, Ronaldinho, Xavi, Andres Iniesta, Eto’o, Luis Suarez, Gerard Piqué, Sergi Busquets, Neymar et bien évidemment Lionel Messi) a porté les couleurs du club catalan affublé du célèbre Swoosh. Rien d’étonnant donc à voir le Barça et l’équipementier américain s’entendre en juin 2018 sur les contours d’un deal XXL de 10 ans à 1,5 milliard euros avec 150 M€ de minimum garantie avec un variable sur les ventes. Pour ce montant, vous l’aurez compris, il s’agit d’un contrat plus large que celui d’un simple équipementier destiné à fournir un club. Le club catalan et Nike ont conclu un accord qui permet à Nike de gérer la totalité des boutiques officielles du FC Barcelone. Pour rappel, si Neymar est parti au PSG en 2017, Messi en 2018 est lui toujours à son prime… et le porte-étendard du Barça.

De la friture sur la ligne entre le Barça et Nike

5 ans et demi plus tard, le deal est toujours le même et coûte une fortune à Nike. Ce dernier, qui ne voyait aucune objection à payer 150 M€ par an pour un club au sein duquel évoluait le meilleur joueur du monde, voit d’un très mauvais oeil la crise sportive permanente vécue par le Barça depuis plusieurs saisons. Car les performances en berne du club espagnol et l’effectif proposé qui n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’a été le Barça, ont un impact immédiat au niveau marketing et donc au niveau des ventes de maillots dans les boutiques officielles du club, encore plus depuis le départ de sa légende Lionel Messi en 2021. Une situation que conteste bien évidemment le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, qui estime de son côté qu’il devrait gagner plus et qui justifie les ventes de produits marketing à l’effigie du FCB par un manque criant d’effort de Nike sur les collections proposées, pas suffisamment désirables pour le grand public. Un argument qui ne tient bien évidemment pas pour la marque au swoosh qui a constaté dans le même temps que le PSG était passé devant le Barça dans la hiérarchie des clubs vendant le plus de maillots grâce notamment aux collections Jordan qui restent un très gros succès à l’international.

Alors dire qu’il y a de l’eau dans le gaz est un doux euphémisme et on pourrait même dire que les relations sont plus tendues qu’un élastique d’un survêtement. Dans un contexte économique difficile et au moment même où la marque américaine a diminué son investissement marketing au niveau des joueurs, mais aussi et surtout au niveau des clubs en choisissant qu’un seul et unique top club par grand championnat, on voit mal comment Nike pourrait répondre aux folles exigences barcelonaises. Pire, selon nos informations, le point de non-retour a même été atteint très récemment lorsque le Barça a raté deux créneaux de commande chez Nike qui ont eu comme incidence une absence totale de commande de produits pour la saison prochaine. Et quand on connaît le délai de fabrication très long qui sévit aujourd’hui en Asie, cela pose clairement question d’autant que le Barça est le seul gros club de Nike dans cette situation actuellement.

Le Barça tente de trouver une alternative à Nike…

Le Barça, dont la stratégie déroute plus d’un dirigeant de Nike, s’est mis en quête de trouver un nouvel équipementier qui serait en mesure de racheter les 5 années restantes du contrat liant Nike au Barça. Le rival historique de Nike, adidas n’est pas intéressé d’autant qu’ils ont déjà le Real Madrid en Espagne et qu’ils n’ont pas l’envie d’avoir les deux plus gros clubs de Liga. Mais deux équipementiers sont capables de réaliser une telle folie, à savoir Puma et New Balance. La marque américaine, qui s’était fait voler Liverpool par Nike en 2020, est toujours à la recherche d’un top club pour réinvestir de manière spectaculaire dans le football tandis que Puma, qui a déjà pris le Portugal à Nike à partir de l’été prochain, veut continuer sa razzia des gros clubs. L’équipementier allemand est la marque qui monte dans le football et les résultats et leur stratégie ne peuvent que leur donner raison que ce soit au niveau de l’OM, de Manchester City ou encore de Neymar.

Si sur le papier ce deal pourrait marquer un tournant dans le marché très concurrentiel des équipementiers, celui-ci s’annonce compliqué, voire quasiment impossible. Premier problème et il est de taille, la durée restante du contrat signé en 2018. Il faudrait donc donner une compensation énorme de plusieurs centaines de millions d’euros à Nike tout en augmentant le contrat initial de 150 M€ signé à l’époque comme le souhaite le FC Barcelone. Ensuite, on peut allégrement s’interroger sur la capacité qu’aurait ce nouvel équipementier à construire toute une nouvelle collection pour juillet 2024, un délai quasi impossible à tenir, qui plus est pour un grand club européen qui dispose d’un catalogue produit très vaste. Au final, la plus grosse probabilité en cas de divorce avéré et consommé entre les deux parties, serait de se diriger vers un nouvel équipementier en 2025-26… Mais une question reste en suspend. Peut-on réellement envisager qu’il n’y ait aucun produit du Barça en vente dans les boutiques officielles du club catalan l’été prochain ? Le doute est permis.