EdF : le message de Didier Deschamps aux supporters

La nouvelle année a débuté il y a quelques heures et plusieurs acteurs du monde du football ont déjà envoyé un message à leurs fans. Du côté de l'équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps s'est adressé aux fans des Bleus à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des champions du Monde. Et le vainqueur du Mondial 1998 en tant que joueur attend un gros soutien en vue du Mondial au Qatar.

«Chères supportrices et chers supporters, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Nous avons besoin de vous, on a toujours eu besoin de vous. Et sur l'année qui s'annonce avec la Coupe du Monde qui nous attend en fin d'année, votre soutien sera très important. Je compte sur vous, les joueurs comptent sur vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres, et à très bientôt», a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM.