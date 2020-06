Yuri Berchiche évoque l'ambiance au PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad en échange de 16 millions d'euros lors du mercato estival 2017 à la demande d'Unai Emery, Yuri Berchiche (30 ans) n'a pas convaincu les dirigeants du club de la capitale de le conserver. Après seulement une saison et 32 matches (pour deux buts et quatre passes décisives), le latéral gauche espagnol a quitté Paris pour revenir dans la péninsule ibérique, à l'Athletic Bilbao, qui a du débourser 24 M€.

Interrogé par Mundo Deportivo, Yuri Berchiche est revenu sur l'ambiance qui régnait au sein du collectif du PSG en compagnie de Neymar ou encore Kylian Mbappé lors de son passage en France : «l'ambiance est aussi bonne (à Paris), même si on ne se retrouve pas après l'entraînement pour prendre un verre. Les Sud-Américains achètent de grandes maisons avec une piscine, un barbecue... et ont l'habitude de ramener leur famille à la maison après l'entraînement. Mais la relation là-bas, dans le vestiaire, était très très bonne. Pendant les déplacements dans l'avion quand on devait jouer à l'extérieur, on riait beaucoup. Il n'y avait aucun problème avec ça».