OL : la vente est encore reportée

Cette histoire n'est pas encore terminée. Le rachat d'OL Groupe par John Textor (Eagle Football) devait se faire le 30 septembre avant d'être repoussé au 21 octobre. Nous apprenons aujourd'hui que le deal est encore reporté, au 17 novembre cette fois-ci.

« Pathé, IDG Capital et Holnest (N.D.L.R. les trois actionnaires majoritaires), OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre 2022 et les étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres (...) A ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération », peut-on lire sur le communiqué de presse. L'homme d'affaire américain et le président de l'OL Jean Michel Aulas se sont fixés jusqu'au 31 décembre pour tout finaliser en ce qui concerne le rachat, comme l'a indiqué le club dans un communiqué officiel.