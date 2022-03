Mondial 2022 : les règles du tirage au sort de la phase de poules ont été dévoilées !

Le 1er avril prochain, à Doha, les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar connaîtront leurs futurs adversaires en phase de poules. Et comme cela avait été évoqué, les pays seront répartis parmi les quatre chapeaux en fonction de leur position au classement FIFA. Troisième de ce classement, la France sera donc dans le chapeau 1 si elle maintient son rang d’ici le tirage au sort.

«En vertu de la procédure approuvée par la Commission d'Organisation des Compétitions de la FIFA, les 28 équipes déjà qualifiées seront réparties selon des critères sportifs dans des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur la base de l'édition du Classement mondial FIFA Coca-Cola qui paraîtra le 31 mars 2022, à la fin de la fenêtre internationale de mars. En sa qualité de pays hôte, le Qatar sera tête de série (position A1) dans le chapeau n°1, où il sera rejoint par les sept équipes qualifiées les mieux placées dans le Classement mondial. Les huit équipes suivantes dans l'ordre du classement (équipes 8 à 15) seront versées dans le chapeau n°2 et les équipes 16 à 23 rejoindront le chapeau n°3. Enfin, le chapeau n°4 comportera les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes « à déterminer » correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l'équipe « à déterminer » correspondant au vainqueur du dernier barrage de l'UEFA. Les barrages intercontinentaux sont prévus les 13 et 14 juin au Qatar. Le représentant de l'AFC sera opposé à celui de la CONMEBOL et le représentant de la Concacaf affrontera celui de l'OFC, conformément au tirage au sort effectué le 26 novembre 2021. La dernière formation issue des barrages de l'UEFA sera elle aussi connue au cours de la fenêtre internationale de mai-juin, comme l'a décidé le Bureau de la Commission d'Organisation des Compétitions de la FIFA le 8 mars dernier», peut-on lire sur le communiqué.