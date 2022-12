Ligue 1 : Ajaccio enfonce Angers, Nantes résiste à Troyes

Les choses sérieuses reprennent ce mercredi avec le retour de la Ligue 1, après une longue trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. La 16ème journée du championnat s’ouvrait avec une double affiche. L’AC Ajaccio accueillait le SCO Angers dans un duel de bas de tableau. Après une frayeur sur l’ouverture du score refusée et le poteau trouvé par Adrien Hunou (7e et 17e), les joueurs d’Olivier Pantaloni ont repris le dessus grâce notamment à une très belle prestation de Youcef Belaïli, d’abord dangereux en multipliant les feintes aux abords de la surface (24e) avant de libérer le public corse en provoquant et transformant son penalty (39e).

Au cours de la deuxième mi-temps, Angers a eu une nouvelle balle pour égaliser dans les pieds de Hunou mais sans succès. Dans les derniers instants, Sada Thioub a bien failli lui aussi libérer le peuple angevin. Le gardien corse Benjamin Leroy a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final avec deux parades décisives devant Amine Salama (52e, 56e), pour verrouiller la victoire (1-0).

Une histoire de poteaux à Troyes

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le FC Nantes a dominé mais sans trouver la faille au stade de l’Aube contre l’ESTAC. Les Canaris ont d’abord été sauvés par la barre d’Alban Lafont sur le tir d’Andreas Bruus (36e) avant de dérouler leur jeu par le biais notamment de Moussa Sissoko (20e) et Ludovic Blas (45e). En seconde période, les hommes d’Antoine Kombouaré ont été un peu plus inquiétés avec une occasion loupée dans les pieds de Wilson Odobert (49e) avant que Lafont ne soit une nouvelle fois sauvé par son poteau sur le tir de Xavier Chavalerin (81e). Match nul logique finalement entre les deux équipes (0-0 ) : il y a eu plus de frappes côté nantais avec seize tentatives mais les plus grosses opportunités étaient pour l’ESTAC.

Au classement, Ajaccio prend provisoirement la 14ème place avant d’affronter Toulouse ce weekend, devant Troyes qui se déplacera à Strasbourg lundi. Nantes s’éloigne de la zone rouge mais reste à un point de plus de la 18ème place campée par Auxerre qui ira à la Beaujoire ce weekend. Angers reste bon dernier et rencontre Lorient prochainement.