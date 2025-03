Teddy Riner désigne son étonnant joueur préféré

Au PSG, on retrouve Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, mais également Teddy Riner. Le judoka français est membre de la section judo du club parisien, mais aussi grand fan de la section foot francilienne. Et le monstre de 2,04 mètres pour plus de 140 kilos a ses avis en matière de ballon rond, et certains peuvent surprendre.

La suite après cette publicité

Invité dans L’Équipe de Greg, le double médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été questionné sur son joueur préféré. Et le Français a désigné un nom assez controversé : « Je vais me faire siffler, mais Anelka. Parce que moi, en fait, entre Messi et CR7, je vais dire CR7. Je respecte le grand joueur qu’est Messi, mais Nico… » Pour ce qui est du PSG, Teddy Riner a fait dans la classique : « Ronaldinho », a-t-il prononcé lorsqu’il a été interrogé sur la plus grande légende de l’histoire du club.