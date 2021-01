Benfica : Jean-Clair Todibo savoure ses débuts

Arrivé en fin de mercato sous la forme d'un prêt en provenance du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo (21 ans) a dû attendre longtemps avant de faire ses premiers pas avec Benfica. Entre blessure et choix du coach, le défenseur central a finalement réalisé ses débuts avec le club lisboète ce mardi, en Coupe du Portugal, contre Estrela Amadora (équivalent National 1) (0-4). Titularisé, le Français n'a pas été franchement mis en difficulté et a globalement convaincu la presse portugaise, surtout en seconde période. C'est soulagé que l'intéressé s'est fendu d'un tweet pour célébrer cette première et la qualification.

«Superbe sensation d'être de retour après plus de 8 mois sans jouer un match. Premier match et première victoire avec ma nouvelle équipe et félicitations à toute l'équipe pour la qualification. Merci à tous les fans pour votre soutien inconditionnel durant cette période», a-t-il posté sur son compte Twitter. Jorge Jesus n'a pas pu échapper aux questions sur la prestation de son protégé. «Il est arrivé cet été, il ne jouait pas depuis longtemps, il revient d'une blessure compliquée. Depuis environ un mois, il a repris l'entraînement. Il ne sait pas encore vraiment comment l'équipe défend collectivement. Il est rapide, fort dans le jeu aérien. En fin de match, il était en difficulté physiquement. Au niveau responsabilité et intensité, il a été bien. Mais Estrela ne nous a pas franchement mis à l'épreuve comme d'autres équipes ont pu le faire», a expliqué le coach portugais en conférence de presse.

Great feeling of being back after more than 8 months without playing a game. First game and first victory with my new team and congratulations to the entire team for the qualification. Thanks to all the fans for your unconditional support during this period 🦅 #DeTodosUm pic.twitter.com/MtpedwN6IT