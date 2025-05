Les grosses annonces mercato du clan Neymar Jr

Hier soir, Santos a affronté le RB Leipzig en amical. Et le Peixe s’est incliné 3 à 1. Star de l’équipe auriverde, Neymar Jr (33 ans), qui est récemment revenu de blessure, a joué durant la première mi-temps avant de laisser sa place pour la seconde moitié du match. Pourtant, tout le monde ne parle que de lui au Brésil ce jeudi matin. Sur les réseaux sociaux, les supporters de Santos défendent l’ancien du Barça, qui n’est pas aidé par ses coéquipiers. Ils ont évoqué la passe parfaite du Ney pour Tiquinho, qui s’est raté face au gardien adverse.

La suite après cette publicité

Le père de Neymar vide son sac

Dans la presse, ce sont surtout les déclarations du clan Neymar qui font beaucoup parler. Après le match d’hier soir, Neymar Sr, le père et représentant du joueur, a été invité à évoquer la situation de son fils. Ce dernier avait laissé planer le doute sur son futur il y a quelques jours. Son père a fait le point.« Nous ne pouvions prendre aucun risque. Je ne pouvais pas prendre ce risque à Santos. Je pourrais dire que je veux un contrat de 3 ans et je ferais porter la responsabilité à Santos. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour montrer notre solidarité avec Santos, Santos avait besoin d’aide et d’un impact pour attirer des supporters et des sponsors. C’est ce qui s’est passé. Neymar, avec Santos, était censé se réinstaller ici.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté : «nous aurions pu choisir n’importe quel autre club, ou même Santos, et dire que nous voulions un contrat de 3 ou 5 ans et rester assis sur le contrat. Le risque reposait entièrement sur nous et sur Neymar. Si Neymar ne récupère pas, que fait-on pour la deuxième moitié de l’année ? C’est difficile à expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Santos a un projet de restructuration. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que Santos soit à la hauteur sur le terrain, et cela se produira, soyez patients. Le football ne se fait pas du jour au lendemain.» Concernant la forme physique et les blessures à répétition de son fils, Neymar Sr s’est aussi expliqué.

La mise au point du clan Ney sur son avenir et son mercato

« Nous savions qu’après une si longue période d’inactivité, il fallait du temps de jeu, et que certaines situations allaient devoir être forcées pour voir comment son corps réagirait. Neymar n’a jamais eu de blessures musculaires auparavant. Ses blessures passées étaient dues à des traumatismes, des chocs ou des collisions. Maintenant, les blessures musculaires reviennent à cause de cette longue inactivité, et nous savions que cela arriverait. Neymar n’est pas le seul dans ce cas, d’autres joueurs souffrent aussi de blessures musculaires.» Enfin, il a assuré que son fils a des touches ailleurs. « Est-ce que Neymar a un marché ? Oui, il en a un.» Des clubs sont prêts à l’accueillir à l’écouter.

La suite après cette publicité

De son côté, Neymar Jr a aussi été invité à s’exprimer sur son avenir alors qu’il n’avait signé que 6 mois à Santos. «Je ne sais pas encore. Je vais fermer toutes les questions jusqu’à la fin du jeu le 12 (juin). Je ne répondrai plus sur ce sujet. J’ai déjà dit que je ne sais pas encore, que je réfléchis. Ça ne sert à rien que tu me reposes la question dans trois jours, car la réponse sera la même. Je ne déciderai de cela qu’après le 12 », a déclaré Neymar, qui était visiblement gêné par les questions sur son avenir. Ce qui est sûr, c’est qu’il annoncera sa décision vers la mi-juin, après le dernier match de Santos.