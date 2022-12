CHAN 2023 : le Cameroun pas en sécurité en Algérie ?

Du 13 janvier au 4 février, l’Algérie organise le CHAN (Championnat d’Afrique des Nations), l’équivalent de la CAN mais avec uniquement des joueurs des championnats locaux. Une compétition très suivie à laquelle doit normalement participer le Cameroun, qui est qualifié. Mais selon les informations du média Sport News Africa, les Lions Indomptables pourraient ne pas se rendre en Algérie pour une raison bien précise.

La suite après cette publicité

En effet, depuis plusieurs mois, il existe de très grosses tensions entre l’Algérie et le Cameroun en raison de la qualification du Cameroun au Mondial 2022 face aux Fennecs. Depuis, plusieurs conflits ont éclaté et le dernier Mondial à Doha a été le théâtre de plusieurs histoires. Plusieurs supporters camerounais ont été pris à parti par des supporters algériens. Même Samuel Eto’o qui a d’ailleurs décidé dé répondre par un coup qui a fait polémique. La FECAFOOT estime donc que la sécurité de son équipe sur place ne serait pas garantie et pourrait prendre la décision de ne pas participer à la compétition.

À lire

Coupe du Monde 2022 : le coup de sang de Samuel Eto'o scandalise l'Algérie