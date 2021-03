Puma dévoile l'Ultra SL 21 !

Les plus grands équipementiers se livrent une bataille féroce depuis de nombreuses années pour créer les chaussures de football les plus légères possibles. Puma lance justement l'Ultra SL 21, qui concourt pour le titre de la chaussure légère ultime. Ce samedi 6 mars à Osasuna, la nouvelle paire de chaussure de la marque allemande sera portée pour la première fois en match officiel par Antoine Griezmann, ambassadeur du silo.

Bien loin des chaussures pesant 200 grammes et qui étaient considérées comme futuristes il y a une vingtaine d'années, la Puma SL 21 ne pèse que 90 grammes et descend donc sous la barre symbolique des 100 grammes qu'adidas avait déjà réussi à franchir il y a quelques années avec la F50 adizero 99 grammes. Dans la course à la chaussure la plus légère de l'histoire, la marque au félin n'a pas pour autant oublié la partie la partie la plus importante d'une paire de crampons: son confort.

La tige est faite d’un mince maillage tissé recouvert d’une peau en TPU ultra-fine pour créer l'empeigne la plus légère et durable possible. La semelle extérieure est construite avec la technologie exclusive Pebax qui était déjà présente sur l'Ultra SL Rimac, cette plaque comportant des pointes de running soutient le transfert d’énergie lors de l’accélération.

Côté design, cette chaussure est grandement inspirée des aurores boréales, phénomène lumineux pouvant être aperçu dans les pays nordiques ou encore en Alaska. L'Ultra SL 21 apparaît donc dans un coloris où l'ont retrouve un dégradé vert-bleu-noir et blanc très flashy.

La nouvelle paire de chaussures ultra légère de l'équipementier allemand est disponible au prix de 440€ sur Pro Direct Soccer dans une quantité limitée.

Photos: @Soccerbible