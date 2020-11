Elim. CAN 2021 : Sadio Mané qualifie le Sénégal, le Tchad accroche la Guinée !

En tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2021, le Sénégal avait l’opportunité de se qualifier pour la phase finale organisée en janvier 2022 au Cameroun. Pour cela, il lui fallait faire un résultat en Guinée Bissau, troisième de la poule et sur deux défaites de rang, à l'occasion de la 4e journée. Pour tenter d'y parvenir, Aliou Cissé changeait deux joueurs dans son onze de départ par rapport à la victoire obtenue 2-0 à l’aller : le Brugeois Franck Kanouté prenait la place de Salif Sané et célébrait sa première sélection, alors le Rémois Boulaye Dia - qui affrontait son coéquipier en club Moreto Cassama - était préféré au Strasbourgeois Habib Diallo à la pointe de l'attaque. En face, les Djurtus comptaient sur le Dijonnais Mama Baldé ou le Niortais Joseph Mendes pour faire la différence. Mais à la pause, rien n'avait été marqué (0-0). Dans le deuxième acte, l'expulsion du milieu bissau-guinéen Farense Bura (64e), pour un deuxième carton jaune, allait servir les Lions qui, dominateurs, allaient finir par marquer, œuvre du Red Sadio Mané (0-1, 82e). Un petit but et une quatrième victoire en quatre rencontres qui offre la qualification au Sénégal !

Le XI de départ du Sénégal : Mendy – Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly – Kanouté, P.A. Ndiaye, Diatta – Sarr, Dia, Mané.

Au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena, les Sao du Tchad et le Syli National de Guinée s'affrontaient pour un choc des opposés dans le groupe A. Leader avec un nul et deux victoires, la Guinée voulait enchaîner un troisième succès face à la lanterne rouge tchadienne, qui avait compilé trois défaites. Le milieu offensif des Portugais de Cholet, Mahamat Labo "Zagal", était titulaire dans les rangs du Tchad, tout comme Casimir Ninga, alors que le défenseur du Racing Club de Paris, Morgan Betorangal, débutait sur le banc. Dans les rangs de la Guinée, Florentin Pogba était présent en défense centrale, alors que le Parisien Ousmane Kanté et le Caennais Mohamed Baissama Sankoh étaient eux aussi titulaires. Dans cette rencontre, c'est Naby Keïta, milieu de Liverpool et capitaine de la sélection guinéenne, qui ouvrait le score (0-1, 24e), avant que les locaux n'égalisent peu avant la pause, œuvre du défenseur du RFC N'Djamena Ahmat Ahmat Abdraman (1-1, 42e). En seconde période, le Stéphanois Saidou Sow, 18 ans, se voyait offrir ses première minutes avec le Syli National (54e). Au tableau d'affichage, rien ne bougeait. Premier point pour le Tchad et contreperformance de la Guinée, qui est leader du Groupe A mais reste à portée du Mali.

Dans le même temps, dans le groupe G, les Comores recevaient le Kenya. Deux équipes en course pour la qualification aux côtés de l'Egypte. Au stade omnisports de Malouzini, c'est le milieu de l'Etoile Rouge de Belgrade El Fardou Ben Nabouhane qui lançait les Cœlacanthes (1-0, 21e), mais les Harambee Stars du Kenya réagissaient par l'intermédiaire de Cliff Nyakeya (1-1, 36e), qui évolue à Masr, dans le championnat égyptien. En seconde période, l'attaquant de l'AC Ajaccio Faiz Mattoir, 20 ans, replaçait les Comores sur le chemin du succès (2-1, 49e). Le score n'évoluait plus ensuite. Les Comores prennent la première place à l'Egypte, trois points devant les Pharaons qui affronteront le Togo dans deux jours.