Lens : les regrets de Florian Sotoca

Le RC Lens est passé très près de l’exploit face au PSG. Les Sang-et-Or ont mené au score, pendant 4 minutes, avant de céder. Et la séance de tirs au but n’a pas tourné en leur faveur. L’attaquant Florian Sotoca pouvait nourrir des regrets, au micro de beIN Sports.

« Forcément beaucoup de déception et de regrets. On a été à la hauteur de l’événement en 2e mi-temps. On a été timide en première. On a le bonheur de mener et on prend un but juste après qui nous a fait mal à la tête », a-t-il reconnu, avant de dévoiler les mots de son entraîneur Will Still. « Il était fier de notre match, ça se joue à rien. On sait que les penalty c’est cruel, aujourd’hui ça a tourné pour eux. On peut garder la tête haute. »