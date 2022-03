Pour Michel Platini, Kylian Mbappé sera le meilleur joueur des années à venir

La suite après cette publicité

Invité sur le plateau de Rothen s'enflamme, le triple Ballon d'Or Français Michel Platini a été interrogé sur Kylian Mbappé. L'ancien joueur de la Juventus estime que le joueur du PSG représente l'avenir du football : «on a vécu 15 années extraordinaires avec Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir.» Cependant, le champion d'Europe 84 pense que Mbappé n'est pas assez détendu : «on le sent un peu trop focalisé. Il faut qu'il s'amuse, qu'il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner, mais je ne le disais pas.»

Parfois (de moins en moins) résumé à sa vitesse, Kylian Mbappé est bien plus, selon «Platoche», qu'un simple sprinteur : «c'est le meilleur joueur français actuellement. Il a beaucoup plus que des qualités physiques. Il a la vision, les deux pieds, le jeu de tête… Il a tout. Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il est en fin de contrat. Je pense que c'est bien qu'un joueur soit en fin de contrat.» Enfin, l'ancien patron de l'UEFA est revenu sur la situation contractuelle du numéro 7 du PSG, inimaginable à son époque : «avec Rolland (Courbis, ndlr), on a fait grève dans les années 70 pour que les joueurs aient des contrats à temps, parce qu'avant c'étaient des esclaves des clubs. Moi je suis allé à la fin de mes contrats tout le temps ! Kylian peut faire ce qu'il veut. »