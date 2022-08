OM - Nantes : les compositions officielles

La 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel au sommet entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. A domicile, les Phocéens s'articulent en 3-4-2-1 avec Pau Lopez dans les cages derrière Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Nuno Tavares tandis que Valentin Rongier et Jordan Veretout forment le double pivot. Seul en pointe, Alexis Sanchez est soutenu par Mattéo Guendouzi et Gerson.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Canaris s'établissent en 3-4-1-2 avec Alban Lafont comme dernier rempart derrière Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto et Nicolas Pallois. Fabio et Quentin Merlin se retrouvent sur les ailes alors que Pedro Chirivella et Samuel Moutoussamy sont situés au cœur du jeu. Ludovic Blas évolue comme soutien d'Evann Guessand et Moses Simon.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Gerson - Sanchez

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Fabio, Chirivella, Moutoussamy, Merlin - Blas - Guessand, Simon

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur Arek Milik premier buteur pour tenter de remporter 970 € (cote à 4,85). (cotes soumises à variation)

Suivez le match OM - Nantes, samedi soir à 21h sur Canal + Décalé. Cliquez ici pour vous abonner aux offres Canal + et accéder au match