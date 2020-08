Le PSG réagit à la rumeur Lionel Messi

Lionel Messi peut-il vraiment quitter le FC Barcelone ? Si au début personne n’y croyait, depuis hier il en serait tout autre. En effet, annoncée par la presse argentine, puis confirmée par le club catalan directement auprès de RAC1, la rumeur concernant le souhait de l’Argentin de quitter le club blaugrana s’avérerait réelle. Si après celle-ci, de nombreuses rumeurs ont envoyé la Pulga au PSG comme l’annonçait le quotidien catalan Sport, le club parisien a tenu à réagir auprès du journal L’Équipe afin de remettre certaines choses dans leur contexte.

L’arrivée du sextuple Ballon d’Or est jugée «impossible financièrement parlant», ce dernier ayant un salaire plus important que celui de Neymar et Mbappé réunis. L’Équipe nous explique néanmoins que la solution qui pourrait permettre à l’Argentin de rejoindre les rangs parisiens serait de se séparer de l’une des deux stars, quand bien même la tendance serait de les prolonger. Un feuilleton qui ne fait que commencer et devrait alimenter les médias un peu plus chaque jour.