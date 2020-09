Real Madrid : le sort s'acharne sur Eden Hazard !

À l'été 2019, le Real Madrid frappait un grand coup en enrôlant Eden Hazard. Priorité de Zinedine Zidane, le Belge quittait Chelsea après sept années de bons et loyaux services et avec l'envie d'aller s'imposer dans la capitale espagnole. Mais l'ancien du LOSC a vécu une première année compliquée au sein de la Casa Blanca. Pointé du doigt pour un léger surpoids à son arrivée, le natif de La Louvière n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes une fois sur le terrain. Recruté pour un montant estimé à 160 millions d'euros, il a surtout passé beaucoup de temps à l'infirmerie.

En effet, l'aîné des frères Hazard a été blessé à cinq reprises l'année dernière. Il espérait donc que tout cela ne serait qu'un lointain et mauvais souvenir lors de sa deuxième année avec les Merengues. Mais touché à une cheville, Hazard n’a pas débuté la saison avec son équipe, qui a déjà joué deux rencontres de Liga. En conférence de presse hier avant le match face au Real Valladolid, Zinedine Zidane a donné des nouvelles de son joueur. Et l'entraîneur français était plus que confiant pour le Belge.

Hazard de nouveau blessé

«Il est très proche de revenir en forme. Il s’est entraîné normalement avec l’équipe. Il s’entraîne bien. La seule chose, c’est qu’il n’a pas pu s’entraîner beaucoup depuis le début de la saison. Il a travaillé avec régularité ces derniers jours. On va voir comment cela va évoluer. (...) Ce n'est pas une question d’être sérieux ou pas sérieux. C’est une situation indépendante de sa volonté. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière mais il ne s’agit pas de cela. Le plus important pour lui, c’est qu’il ne souffre plus de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps.»

Mais les soucis s'accumulent pour l'ancien Lillois. Présent dans le groupe pour affronter Valladolid aujourd'hui, le Belge est finalement forfait comme vient de l'annoncer le club madrilène. «Après les tests réalisés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué à notre joueur Eden Hazard une blessure musculaire à la jambe droite. En attente d'évolution.» Une nouvelle désillusion pour Eden Hazard qui pensait voir le bout du tunnel. La presse espagnole parle déjà de 3 à 4 semaines d'absence. Il pourrait manquer ou revenir juste à temps pour le Clasico face au Barça le 25 octobre prochain.