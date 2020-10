Séville FC - Stade Rennais : les compositions probables

La suite après cette publicité

La découverte de la Ligue des Champions continue pour le Stade Rennais. Le club breton se déplace, ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site) chez le dernier vainqueur de l'Europa League, le Séville FC, pour un choc dans le groupe E. Pour cette rencontre, Julien Stéphan doit composer avec les absences de Nzonzi, suspendu, et Camavinga, blessé. Le coach rennais devrait proposer un 4-2-3-1 avec Gomis dans les buts. Da Silva et Rugani prendront place en charnière centrale, alors que Sopy et Traoré animeront les couloirs. Un double pivot au milieu avec Martin et Bourigeaud.

Devant, une ligne de trois composée de Doku, Grenier et Terrier. Enfin Guirassy sera aligné à la pointe de l'attaque. De son côté, Julen Lopetegui devrait aligner son traditionnel 4-3-3, où l'on retrouvera Bounou dans les cages avec devant lui une charnière centrale made in Ligue 1, avec l'ex-Girondin Koundé et l'ancien Nantais Diego Carlos. Navas et Acuña seront positionnés dans les couloirs. Fernando, Jordan et Rakitic composeront le milieu de terrain. En attaque, on retrouvera le trio Ocampos, de Jong et Suso.