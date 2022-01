Les résultats complets des 32es de finale de la Coupe Gambardella

La Gambardella est enfin de retour. Après deux d'absence en raison de la pandémie, la compétition a repris ses droits et depuis la mi-décembre, c'est au tour des équipes du championnat U19 national de faire leur entrée. Il y a déjà eu quelques surprises avec l'élimination de Guingamp, Le Mans, Orléans, Toulon, Versailles, Vertou et Mérignac, écartés par des adversaires de niveau régional. Place aux 32es de finale, qui avaient lieu ce week-end, avec là aussi des résultats inattendus. Pensionnaire de National, Istres a notamment été surpris sur la pelouse de l'Olympique de Valence, équipe de Régional 1. Valence s'offre l'exploit et prolonge ainsi l'épopée.

La suite après cette publicité

Le choc entre le LOSC et le PSG à réserver toutes ses promesses, alors les Parisiens étaient privés de Lavallée et Bitshiabu, en déplacement avec les pros, à Lyon. Alors que club de la capitale s’est fait surprendre juste avant la pause grâce à un superbe but de Victor Polli pour les Dogues (1-0, 45e+1), Odobert (1-1, 87e) a arraché l'égalisation dans les derniers instants. Après une séance de tirs au but maitrisée (4-2), le PSG s'est qualifié pour les 1/16e de finale.

L'Olympique Lyonnais qualifié, pas l'OM

Victorieux de Saint-Etienne, le dernier vainqueur de la compétition, lors de Derby au tour précédent, l'Olympique Lyonnais poursuit sa course en Coupe Gambardella après sa victoire contre Metz. Grâce à un doublé de Lagha (3-0, 31e et 68e) et une réalisation de Fougeu (48e), qui s'est offert le but du break, les Gones s'imposent et la réduction du score de Metz dans le temps additionnel a été anecdotique.

En revanche, l'Olympique de Marseille a été éliminé de la compétition, aux tirs au but. Alors que les Corses et les Marseillais étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (1-1), Ajaccio l'a finalement emporté aux tirs au but avec une victoire 4 tirs au but à 2. Le tirage au sort des 16es de finale se tiendront jeudi 13 janvier pour des rencontres qui auront lieu le dimanche 30 janvier, le même week-end que la Coupe de France.

Les résultats des 32es de finale :

Groupe A :

Torcy (1) 1-4 Le Havre (1)

Boulogne-sur-Mer (2) 4-0 Saint-Cyr (2)

Valenciennes (1) 2-2 (3 tab à 2) Chambly (1)

Argenteuil (2) 1-1 (7 tab à 6) Montfermeil (1)

LOSC (1) 1-1 (2 tab à 4) PSG (1)

Rouen (2) 1-3 Caen (1)

Marck (2) 0-6 Amiens (1)

QRM (2) 0-0 (5 tab à 4) Feignies-Aulnoye (1)

Groupe B :

ESTAC (1) 2-1 Bourg Péronnas (1)

Chalon (2) 0-5 Strasbourg (1)

Paris 13 Atlético (2) 2-0 Haguenau (2)

Reims (2) 0-3 Clermont (1)

Saint-Apollinaire (2) 1-1 (3 tab à 4) Bobigny (2)

Auxerre (1) 2-1 Dijon FCO (1)

OL (1) 3-1 Metz (1)

Kronenbourg (2) 2-5 ASPTT Dijon (1)

Groupe C :

Millau (2) 0-3 Nice (1)

Valence (2) 2-1 Istres (1)

AC Ajaccio (1) 1-1 (4 tab à 2) OM (1)

Canet-en-Roussillon (2) 0-0 (7 tab à 6) Colomiers (1)

Saint-Priest (2) 2-3 Sporting Club de Lyon (2)

Nîmes (1) 0-5 Monaco (1)

ASPTT Marseille (2) 0-0 (3 tab à 0) Béziers (1)

Vénissieux (2) 0-3 Montpellier (1)

Groupe D :

Rennes (1) 2-0 Bordeaux (1)

Plabennec (2) 0-4 Angers (1)

Lorient (2) 1-1 (4 tab à 5) Vitré (2)

Saint-Brieuc (2) 5-1 Mérignac-Arlac (2)

Laval (1) 1-2 Brest (1)

Beaucouzé (2) 0-5 Nantes (1)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club (1) 1-3 Avranches (1)

Saran (2) 2-0 Cholet (2)

(1) - Championnat National U19 (2) - Ligue Régionale