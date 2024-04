OM : Pablo Longoria refuse de négliger le championnat

Si l’Olympique de Marseille a le mérite de savoir se transcender sur la scène européenne, le club phocéen connaît une fortune diverse sur le plan national. Depuis le 10 mars dernier, l’OM n’a plus remporté le moindre match en championnat et lâche de précieux points dans la course à l’Europe à mesure que les journées s’égrènent. Dans le dur avec 3 défaites et 2 nuls lors de ses 5 dernières rencontres, l’actuel huitième de Ligue 1 pourrait être tenté de tout miser sur son parcours en Ligue Europa. Un scénario auquel se refuse de croire Pablo Longoria.

«C’est tout le contraire. On a quatre finales de championnat. Pour le club, c’est très important de joueur une compétition européenne la saison prochaine. Si c’est possible d’aller chercher une qualification en Ligue Europa, c’est ultra important. Jamais on ne doit se concentrer sur une compétition», a alerté le président de l’OM au micro de Téléfoot, ce dimanche, en marge du choc face au RC Lens comptant pour la 31e journée de Ligue 1.

